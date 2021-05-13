Зимняя погода в Карпатах отступать не спешит. Спасатели предупредили, что 13 мая в горах опасно – существует угроза схода лавин.

Погода в Карпатах

Лавины могут сходить на высокогорье восточной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области. Сейчас сохраняется умеренная снеголавинная опасность – 2 уровня.

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Кстати, на Карпатской вершине Поп Иван Черногорский по состоянию на 7 часов утра 13 мая – облачно. Юго-западный ветер дует со скоростью 5 – 6 метров в секунду. Температура воздуха составляет +4 градуса.

Ситуация на снеголавинных станциях

На снеголавинной станции "Пожежевская" – ливень. Воздух прогрелся до +5...+9 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 7 – 10 метров в секунду, небо – облачное. Высота снежного покрова составляет 10 – 58 сантиметров, снег старый, слежавшийся.

На снеголавинном посту "Драгобрат" тоже падает дождь. Температура воздуха составляет +6...+7 градусов. Высота снежного покрова – 44 сантиметра.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала