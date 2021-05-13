Зимова погода у Карпатах відступати не поспішає. Рятувальники попередили, що 13 травня в горах небезпечно – існує загроза сходження лавин.

Погода у Карпатах

Лавини можуть сходити на високогір'ї східної частини Закарпатської області та високогір'ї Івано-Франківської області. Наразі зберігається помірна сніголавинна небезпека – 2 рівня.

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До речі, на карпатській вершині Піп Іван Чорногірський станом на 7 годину ранку 13 травня – хмарно. Південно-західний вітер дме зі швидкістю 5 – 6 метрів на секунду. Температура повітря становить +4 градуси.

Ситуація на сніголавинних станціях

На сніголавинній станції "Пожежевська" – злива. Повітря прогрілося до +5...+9 градусів. Вітер південно-східний зі швидкість 7 – 10 метрів на секунду, небо – хмарне. Висота снігового покриву становить 10 – 58 сантиметрів, сніг старий, злежаний.

На сніголавинному посту "Драгобрат" також падає дощ. Температура повітря становить +6...+7 градусів. Висота снігового покриву – 44 сантиметри.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу