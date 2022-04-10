По данным метеорологов, температура воздуха сохраняется в пределах -2...-5 градусов.
Важно На Драгобрате в Карпатах выпало более 2 метров снега
Какая ситуация в Карпатах
- на вершине Пожежевская – температура воздуха: -5 градусов, ветер юго-восточный, облачно. Высота снежного покрова составляет 32 – 153 сантиметров;
- на вершине Плай – температура воздуха -4,1 градуса, ветер северо-восточный, туман. Высота снежного покрова составляет 11 – 28 сантиметров;
- на снеголавинном посту Драгобрат – температура воздуха –1,8 градуса. Высота снежного покрова составляет 226 сантиметров.
В Карпатах до сих пор лежит снег / Фото фейсбук-страница Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах
Добавим, что синоптики предупредили о снеголавинной опасности третьего уровня 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области. Также:
- умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 10 – 11 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области;
- низкая снеголавинная опасность (1 уровень), удержится 10 – 11 апреля в среднегорье Львовской области.