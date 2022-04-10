За даними метеорологів, температура повітря зберігається у межах -2...-5 градусів.

Важливо На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

Яка ситуація у Карпатах

на вершині Пожежевська – температура повітря: -5 градусів, вітер південно-східний, хмарно. Висота снігового покриву становить 32 – 153 сантиметрів;

– температура повітря: -5 градусів, вітер південно-східний, хмарно. Висота снігового покриву становить 32 – 153 сантиметрів; на вершині Плай – температура повітря -4,1 градуса, вітер північно-східний, туман. Висота снігового покриву становить 11 – 28 сантиметрів;

– температура повітря -4,1 градуса, вітер північно-східний, туман. Висота снігового покриву становить 11 – 28 сантиметрів; на сніголавинному посту Драгобрат – температура повітря -1,8 градуса. Висота снігового покриву становить 226 сантиметрів.



У Карпатах досі лежить сніг / Фото фейсбук-сторінка Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Додамо, що синоптики попередили про сніголавинну небезпеку третього рівня 10 – 11 квітня на високогір'ї Івано-Франківської. Також: