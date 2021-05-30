Происшествие произошло в субботу 29 мая, около 15:00. К спасателям поступило сообщение о том, что женщина нуждается в помощи.

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В Карпатах потеряла сознание туристка

Произошло ЧП на туристическом маршруте "Скалы Довбуша" в городе Яремче. Чтобы доставить женщину в больницу, ее нужно было сначала транспортировать с гор к авто скорой. Для этого выслали группу спасателей, которые на носилках снесли женщину с горы и передали медикам.

Что стало причиной того, что женщина потеряла сознание и то, в каком состоянии она сейчас – информации нет.



Женщину оперативно снесли с гор и передали медикам / Фото ГСЧС

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