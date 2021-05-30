Происшествие произошло в субботу 29 мая, около 15:00. К спасателям поступило сообщение о том, что женщина нуждается в помощи.
Тем временем На Черниговщине 2 дома сгорели из-за удара молнии: огонь полностью уничтожил крышу
В Карпатах потеряла сознание туристка
Произошло ЧП на туристическом маршруте "Скалы Довбуша" в городе Яремче. Чтобы доставить женщину в больницу, ее нужно было сначала транспортировать с гор к авто скорой. Для этого выслали группу спасателей, которые на носилках снесли женщину с горы и передали медикам.
Что стало причиной того, что женщина потеряла сознание и то, в каком состоянии она сейчас – информации нет.
Женщину оперативно снесли с гор и передали медикам / Фото ГСЧС
В Карпатах до сих пор лежит снег
- По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 07:00 30 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно и падает снег.
- Температура воздуха достигает +1, а на горе лежит снег.
- Ветер дует юго-западный, 3 – 5 метров в секунду.