В Карпаты вернулась зима: мороз до -8 градусов и угроза лавин
В Карпатах продолжает царить зима – снова заснежило, а температура воздуха опустилась ниже нуля. В горах также существует риск схода лавин.
Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -8 градусов.
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По состоянию на 08:00 16.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров Ветер юго-западной 12 – 13 метров в секунду. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха -8 градусов,
– говорится в сообщении.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В пятницу, 16 апреля, на высокогорьях Западной и центральной части Закарпатской области удерживается значительная угроза схода лавин.
Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием сильных снегопадов.
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