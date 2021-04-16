В Карпатах продолжает царить зима – снова заснежило, а температура воздуха опустилась ниже нуля. В горах также существует риск схода лавин.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -8 градусов.

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По состоянию на 08:00 16.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров Ветер юго-западной 12 – 13 метров в секунду. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха -8 градусов,

– говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность в Карпатах

В пятницу, 16 апреля, на высокогорьях Западной и центральной части Закарпатской области удерживается значительная угроза схода лавин.

Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием сильных снегопадов.

Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала