У Карпати повернулася зима: мороз до -8 градусів та загроза лавин
У Карпатах продовжує панувати зима – знову засніжило, а температура повітря опустилася нижче нуля. У горах також існує ризик сходження лавин.
Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -8 градусів.
Читайте також Прогноз погоди на 16 квітня: в Україні знову сніжитиме
Станом на 08:00 16.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів Вітер південно-західній 12 – 13 метрів за секунду. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря -8 градусів,
– йдеться у повідомленні.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У п'ятницю, 16 квітня, на високогір'ях західної та центральної частини Закарпатської області утримується значна загроза сходження лавин.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком сильних снігопадів.
Поділитися новиною