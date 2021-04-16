У Карпатах продовжує панувати зима – знову засніжило, а температура повітря опустилася нижче нуля. У горах також існує ризик сходження лавин.

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -8 градусів.

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Станом на 08:00 16.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів Вітер південно-західній 12 – 13 метрів за секунду. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря -8 градусів,

– йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

У п'ятницю, 16 квітня, на високогір'ях західної та центральної частини Закарпатської області утримується значна загроза сходження лавин.

Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком сильних снігопадів.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу