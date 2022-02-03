Спасатели предупредили об угрозе схода лавин. Она будет существовать на высокогорье Закарпатской области.

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По данным Укргидрометцентра, температура воздуха на Закарпатье составит -1...+1 градусов. Днем и ночью будет падать снег. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Лавины сошли на дорогу

На трассе Мукачево-Рогатин вблизи города Рахов и села Деловое в ночь на 31 января сошли две снежные лавины. Они остановились на проезжей части. К счастью, никто не пострадал и осложнений движения не было. Ведь весь снег оперативно убрали с дороги.



Как спастись во время схода лавин / Инфографика 24 канала

Сурки не прогнозируют ранней весны

В мире 2 февраля отмечают День сурка. Однако львовские зверюшки Маричка и Михайлик впали в спячку и не проснулись. Поэтому ранней весны, по такому прогнозу, ожидать не следует.

Кстати, директор Львовского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антонович рассказал, что последние 3 недели сурки были активны. Однако они заснули, когда пришли морозы.

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