В Карпатах продолжает царить зима – там лежит снег и падает мелкий дождь. В то же время сразу в двух областях предупреждают о значительной опасности схода лавин.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали +2 градуса. Читайте также Прогноз погоды на 30 апреля: часть Украины накроют грозы, на остальных территориях – солнечно По состоянию на 07:45, 30 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий дождь, ограниченная видимость, ветер северо-западный 10–12 метров в секунду. Температура воздуха +2 градуса,

– говорится в сообщении. Снеголавинная опасность в Карпатах В пятницу, 30 апреля, на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная угроза схода лавин. Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием оттепели. Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала