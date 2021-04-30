Зима не отступает: в Карпатах снег и угроза схода лавин
В Карпатах продолжает царить зима – там лежит снег и падает мелкий дождь. В то же время сразу в двух областях предупреждают о значительной опасности схода лавин.
На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали +2 градуса.
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По состоянию на 07:45, 30 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий дождь, ограниченная видимость, ветер северо-западный 10–12 метров в секунду. Температура воздуха +2 градуса,
– говорится в сообщении.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В пятницу, 30 апреля, на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная угроза схода лавин.
Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием оттепели.
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