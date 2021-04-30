Зима не відступає: у Карпатах сніг і загроза сходження лавин
У Карпатах продовжує панувати зима – там лежить сніг і падає дрібний дощ. Водночас одразу в двох областях попереджають про значну небезпеку сходження лавин.
На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували +2 градуси.
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Станом на 07:45, 30 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний дощ, обмежена видимість, вітер північно-західний 10 – 12 метрів на секунду. Температура повітря +2 градуси,
– йдеться у повідомленні.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У п'ятницю, 30 квітня, на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна загроза сходження лавин.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком відлиги.
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