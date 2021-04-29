Погода в Україні у п'ятницю, 30 квітня буде по-весняному теплою. Проте насолодитись безхмарним небом не вдасться жителям західних, а ткож частини північних областей. На решті території – опадів не прогнозують.

Дощами з грозами накриє усю Західну Україну. Також негода – на Вінниччині та Хмельниччині.

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Яка погода у регіонах

Не обійдеться без опадів у Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. У решті регіонів синоптики обіцяють сонячну та безхмарну погоду.

П'ятниця, 30 квітня, справді буде дуже теплою. Повітря прогріється до +15...+20 градусів. Найнижчі температурні показники – на Одещині, метеорологи обіцяють тут +14...+16. Найвищі – на Буковині, Івано-Франківщині та Вінниччині – +18...+20. Такі самі прогнози щодо Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

У всіх регіонах уже не буде нічних заморозків, характерних для цього тижня.

У Києві 30 квітня також вітер очікується рвучким. Дощ, ймовірно з грозою, передбачається в другій половині дня та ввечері. А компенсує всі оці атмосферні незручності нарешті височенька температура повітря – вдень у Києві повітря прогріється до +18 градусів,

– написала про погоду у столиці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 30 квітня

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +17...+19

Прогноз погоди на 30 квітня / Зображення Укргідрометцентру