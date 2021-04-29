Прогноз погоды на 30 апреля: часть Украины накроют грозы, на остальных территориях – солнечно
Погода в Украине в пятницу, 30 апреля будет по-весеннему теплой. Однако насладиться безоблачным небом не удастся жителям западных, а также части северных областей. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Источник:Укргидрометцентр
Дождями с грозами накроет всю Западную Украину. Также непогода – в Винницкой и Хмельницкой областях.
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Какая погода в регионах
Не обойдется без осадков в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В остальных регионах синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду.
Пятница, 30 апреля, действительно будет очень теплой. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. Самые низкие температурные показатели – в Одесской области, метеорологи обещают здесь +14...+16. Самые высокие – в Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой – +18...+20. Такие же прогнозы относительно Днепропетровской и Кировоградской областей.
Во всех регионах уже не будет ночных заморозков, характерных для этой недели.
В Киеве 30 апреля также ветер ожидается порывистым. Дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. А компенсирует все эти атмосферные неудобства наконец большая температура воздуха днем в Киеве воздух прогреется до +18 градусов,
– написала о погоде в столице синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 30 апреля
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – + 17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – + 14...+16
Николаев – +17...+19
Херсон – + 17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – + 17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
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