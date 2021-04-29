Погода в Украине в пятницу, 30 апреля будет по-весеннему теплой. Однако насладиться безоблачным небом не удастся жителям западных, а также части северных областей. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Дождями с грозами накроет всю Западную Украину. Также непогода – в Винницкой и Хмельницкой областях.

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Какая погода в регионах

Не обойдется без осадков в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В остальных регионах синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду.

Пятница, 30 апреля, действительно будет очень теплой. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. Самые низкие температурные показатели – в Одесской области, метеорологи обещают здесь +14...+16. Самые высокие – в Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой – +18...+20. Такие же прогнозы относительно Днепропетровской и Кировоградской областей.

Во всех регионах уже не будет ночных заморозков, характерных для этой недели.

В Киеве 30 апреля также ветер ожидается порывистым. Дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. А компенсирует все эти атмосферные неудобства наконец большая температура воздуха днем в Киеве воздух прогреется до +18 градусов,

– написала о погоде в столице синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 30 апреля

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – + 17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – + 14...+16

Николаев – +17...+19

Херсон – + 17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – + 17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19

Прогноз погоды на 30 апреля / изображение Укргидрометцентра