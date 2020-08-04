В Карпатах туристы образовали огромные пробки на дорогах: фото
В минувшие выходные немало украинцев решили посетить популярные места в Карпатах. Поэтому на подъездах к туристическим локациям образовались длинные пробки из-за многочисленных индивидуальных туристов на собственных автомобилях.
Об этом на своей фейсбук-странице написал директор одной из туристических компаний Игорь Губилит. И опубликовал соответствующее фото.
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Он отметил, что с мая 2020 года в популярных местах Карпат наблюдается огромное количество индивидуальных туристов на собственных авто. Однако инфраструктура оказалась совсем к этому не готова.
"Если еще с большими туристическими группами, кое-как справлялась, иногда с большим трудом, то с "я приехал и паркуюсь где хочу" не справляется", – подчеркнул он.
По его словам, пиком перегрузки туристических объектов стала прошлая неделя в локациях:
- Синевир;
- Шипот;
- водопад Каменка;
- крепость Тустань.
2 августа он опубликовал фото на своей фейсбук-странице, на котором можно увидеть очередь из многих автомобилей к озеру Синевир.
Но, по мнению автора поста, есть около 50 однодневных маршрутов по Львовщине, на большинстве из которых совсем нет туристов.
Дорога к озеру Синевир / Фото из фейсбук-страницы Игоря Губилита