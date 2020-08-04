У Карпатах туристи утворили величезні затори на дорогах: фото
Минулими вихідними чимало українців вирішили відвідати популярні місця в Карпатах. Відтак на під’їздах до туристичних локацій утворилися довгі затори через численних індивідуальних туристів на власних автомобілях.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав директор однієї з туристичних компаній Ігор Губіліт. І опублікував відповідне фото.
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Він зазначив, що з травня 2020 року в популярних місцях Карпат спостерігається величезна кількість індивідуальних туристів на власних авто. Однак інфраструктура виявилась зовсім до цього не готовою.
"Якщо ще з великими туристичними групами, так сяк справлялася, часом з великим труднощами, то з "я приїхав і припаркуюся де захочу" не справляється", – наголосив він.
За його словами, піком перевантаження туристичних об'єктів став минулий тиждень на локаціях:
- Синевир;
- Шипіт;
- водоспад Кам'янка;
- фортеця Тустань.
2 серпня він опублікував фото на своїй фейсбук-сторінці, на якому можна побачити чергу з багатьох автомобілів до озера Синевир.
Але, на думку автора посту, є близько 50 одноденних маршрутів Львівщиною, на більшості з яких зовсім немає туристів.
Дорога до озера Синевир / Фото фейсбук-сторінка Ігора Губіліта