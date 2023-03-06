Людей просят воздержаться от походов в горы, ведь ожидается значительная лавинная опасность. Об этом предупреждают работники ГСЧС.
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Зимняя сказка в горах
В ГСЧС отмечают, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский достаточно облачно, видимость не больше 20 метров. Температура воздуха –10 градусов, а ветер западный – 9 метров в секунду.
Спасатели предупреждают о плохой видимости в горах / Фото ГСЧС Украины
Поэтому спасатели обращаются к людям с просьбой на время отказаться от прогулки в горах.
7 марта также ожидается схождение лавин. По прогнозу Укргидрометцентра, в горах завтра будут снегопады и метели. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.
Если вас увлекла и сносит лавина: советы спасателей
Если человек окажется в горах во время схода лавины, спасатели дают несколько советов:
- не паникуйте и старайтесь не уснуть;
- не кричите – снег полностью поглощает звуки, к тому же крик лишит вас сил, кислорода и тепла;
- выполняйте плавательные движения и держитесь края лавины – там меньше скорость движения;
- если лавина остановилась, то пытайтесь создать вокруг лица и грудной клетки пространство – это поможет свободно дышать;
- помните, что спасатели знают по схождению лавины, однако поиск может занять некоторое время.