Людей просят воздержаться от походов в горы, ведь ожидается значительная лавинная опасность. Об этом предупреждают работники ГСЧС.

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Зимняя сказка в горах

В ГСЧС отмечают, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский достаточно облачно, видимость не больше 20 метров. Температура воздуха –10 градусов, а ветер западный – 9 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о плохой видимости в горах / Фото ГСЧС Украины

Поэтому спасатели обращаются к людям с просьбой на время отказаться от прогулки в горах.

7 марта также ожидается схождение лавин. По прогнозу Укргидрометцентра, в горах завтра будут снегопады и метели. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.

Если вас увлекла и сносит лавина: советы спасателей

Если человек окажется в горах во время схода лавины, спасатели дают несколько советов: