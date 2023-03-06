Людей просять утриматися від походів у гори, адже очікується значна лавинна небезпека. Про це попереджають працівники ДСНС.

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Зимова казка у горах

У ДСНС зазначають, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно, видимість не більше 20 метрів. Температура повітря -10 градусів, а вітер західний – 9 метрів за секунду.

Рятувальники попереджають про погану видимість у горах / Фото ДСНС України

Тому рятувальники звертаються до людей з проханням тимчасово відмовитися від прогулянки у горах.

7 березня також очікується сходження лавин. За прогнозом Укргідрометцентру, у горах завтра будуть снігопади та хуртовини. На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека.

Якщо вас захопила та зносить лавина: поради рятувальників

На випадок, якщо людина опиниться у горах під час сходження лавини, рятувальники дають декілька порад: