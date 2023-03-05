Рятувальники показали засніжену гойдалку на вершині Карпат: приголомшливе фото

Світлину оприлюднили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Гойдалка розташована на горі Піп Іван Чорногірський.
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У Карпатах – мороз
Рятувальники зазначили, що станом на 08:00 5 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Вершину огорнув туман видимістю до 20 метрів.
Вітер – західний зі швидкістю 4 метри за секунду, а температура повітря становила 10 градусів морозу.
Сніг зробив гойдалку по-справжньому казковою / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Варто зауважити, що за інформацією "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), 5 – 6 березня утримується:
- на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей,
- у горах Чернівецької області.
Своєю чергою, низька сніголавинна небезпека (1 рівень), 5 – 6 березня утримується в горах Львівської області.
У Карпатах де-не-де зберігається помірна сніголавинна небезпека / Фото Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
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Коли чекати стійкого потепління
За словами синоптика Ігоря Кібальчича, у другій декаді березня можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії та зниження температури в нічний час нижче 10 градусів морозу, за винятком південних областей і Закарпаття.
Найтеплішою в більшості областей України стане третя декада місяця. Зокрема, на Півдні наприкінці березня денна температура навіть перевищуватиме 20 градусів тепла. Кібальчич зауважив, що з цього моменту відновиться стійкий курс на весну.