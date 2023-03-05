У решті областей також прогнозують опади. Але замість снігу слід очікувати дощ.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Синоптики 6 березня прогнозують у західних та північних областях невеликий сніг. А через плюсову температуру повітря вдень і мінусову – вночі на дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-західний та західний 7 – 12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів на Заході та +2...+4 – на Півночі.
На Півдні буде значно тепліше – +6...+8, а в Одесі взагалі повітря прогріється аж до +10 градусів. На Сході весь день буде хмарно. Сонце зрідка показуватиметься з-за хмар. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Уночі падатиме дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері – без опадів.
Погода у містах України
Київ – +2...+4
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +1...+3
Вінниця – +3...+5
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +3...+5
Прогноз погоди на 6 березня / Фото Укргідрометцентру