У решті областей також прогнозують опади. Але замість снігу слід очікувати дощ.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики 6 березня прогнозують у західних та північних областях невеликий сніг. А через плюсову температуру повітря вдень і мінусову – вночі на дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-західний та західний 7 – 12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів на Заході та +2...+4 – на Півночі.

На Півдні буде значно тепліше – +6...+8, а в Одесі взагалі повітря прогріється аж до +10 градусів. На Сході весь день буде хмарно. Сонце зрідка показуватиметься з-за хмар. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Уночі падатиме дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері – без опадів.

Погода у містах України Київ – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +3...+5

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +3...+5



Прогноз погоди на 6 березня / Фото Укргідрометцентру