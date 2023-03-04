Стрімкого потепління в березні не передбачається, а в середині місяця ще можливе повернення двозначних морозів. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли чекати стійкого потепління

За словами синоптика, у другій декаді березня можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії та зниження температури в нічний час нижче -10 градусів (за винятком південних областей і Закарпаття).

Найтеплішою в більшості областей України стане третя декада місяця. Зокрема, на Півдні наприкінці березня денна температура навіть перевищуватиме +20 градусів.

З цього моменту відновиться стійкий курс на весну,

– зазначив Ігор Кібальчич.