На карпатском высокогорье до сих пор минусовая температура. Кроме того, 4 мая существует угроза схода лавин.

Погода в Карпатах

По состоянию на 11 часов утра 4 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. На земле лежит снег.

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Температура воздуха опустилась до -3 градусов. Юго-западный ветер дует со скоростью 9 метров в секунду.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует умеренная снеголавинная опасность – 2 уровень.

Что делать во время схода лавины: советы от ГСЧС