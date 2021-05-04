В Карпатах до сих пор зима: морозы и снега не отступают
На карпатском высокогорье до сих пор минусовая температура. Кроме того, 4 мая существует угроза схода лавин.
Погода в Карпатах
По состоянию на 11 часов утра 4 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. На земле лежит снег.
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Температура воздуха опустилась до -3 градусов. Юго-западный ветер дует со скоростью 9 метров в секунду.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует умеренная снеголавинная опасность – 2 уровень.
Что делать во время схода лавины: советы от ГСЧС
- Если в горах вас застала непогода, лучше поищете место, где можно спрятаться. Сход лавин наиболее опасен в первые минуты. Стоит дождаться окончания непогоды, а тогда продолжать поход.
- Переходы стоит делать пока восходит солнце. Ведь наименьшее число лавин сходит утром, большая их часть приходится на послеобеденное и вечернее время.
- Если вы уловили звук схода лавины, по возможности уйдите с ее пути и спрячьтесь за прочным укреплением: скалой или деревом.
- В пик опасности сбросьте все лишние вещи и примите горизонтальное положение по направлению схода лавины. Стоит также прикрыть рот и нос шарфом или варежкой. Пока снежная масса лавины ползет вниз, старайтесь движениями пловца выбраться и удерживаться на поверхности, ведь, остановившись, снег сразу уплотняется.
- Затем сформируйте свободное от снега пространство вокруг лица, чтобы вы могли дышать. Также необходимо защищать руками грудную клетку, чтобы при замерзании снега сохранить ее подвижность.
- Нужно найти, если это возможно, более прозрачный участок снега и попытаться туда пробиться. Если не видно просветов, то нужно пробиваться наверх.
- Кричать в таком случае бесполезно. Снег будет поглощать все звуки, а тщетные попытки заберут все ваши силы. Поэтому их стоит активизировать для возможного собственноручного спасения. Если вам не под силу выбраться из снега, то старайтесь не заснуть в ожидании спасателей.
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