У Карпатах досі зима: морози та сніги не відступають
На карпатському високогір'ї досі мінусова температура. Крім того, 4 травня існує загроза сходження лавин.
Погода у Карпатах
Станом на 11 годину ранку 4 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. На землі лежить сніг.
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Температура повітря опустилася до -3 градусів. Південно-західний вітер дме зі швидкістю 9 метрів на секунду.
Крім того, за даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує помірна сніголавинна небезпека – 2 рівень.
Що робити під час сходження лавини: поради від ДСНС
- Якщо в горах вас застала негода, краще пошукаєте місце, де можна сховатися. Сходження лавин найбільш небезпечне у перші хвилини. Варто дочекатися закінчення негоди, а тоді продовжувати похід.
- Переходи варто робити поки сходить сонце. Адже найменша кількість лавин сходить зранку, більша їх частина припадає на післяобідній та вечірній час.
- Якщо ви вловили звук сходження лавини, за можливості відійдіть з її шляху і сховайтеся за міцним укріпленням: скелею або деревом.
- У пік небезпеки скиньте всі зайві речі й прийміть горизонтальне положення у напрямку сходження лавини. Варто також прикрити рот та ніс шарфом або рукавицею. Поки снігова маса лавини сунеться донизу, намагайтеся рухами плавця вибратися і утримуватися на поверхні, адже, зупинившись, сніг відразу ущільнюється.
- Далі утворіть навколо обличчя вільний від снігу простір, щоб ви мали змогу дихати. Також необхідно захищати руками грудну клітку, щоб при замерзанні снігу зберегти її рухливість.
- Потрібно знайти, якщо це можливо, найпрозорішу ділянку снігу і спробувати туди пробитися. Якщо не видно просвітів, то потрібно пробиватися нагору.
- Кричати у такому випадку марно. Сніг поглинатиме всі звуки, а марні намагання заберуть всі ваші сили. Тому їх варто активізувати для можливого власноручного порятунку. Якщо вам не під силу вибратися зі снігу, то намагайтеся не заснути чекаючи на рятувальників.
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