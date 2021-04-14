На горе Кострич в украинских Карпатах вспыхнул масштабный пожар, там загорелась трава. Скорее всего, к этому причастны туристы, ведь там проходит популярный маршрут.

Грустными кадрами в сети поделилась путешественница Валерия Сивакова. Она вместе с друзьями пыталась потушить пламя, чтобы оно не распространилось на большую площадь.

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Девушка в своем инстаграме рассказала, что они увидели темный дым вдали, как только вышли на хребет. Впоследствии группа наткнулась и на причину этого явления – горела трава.

Пламя активно истребляющего все на своем пути, минуя островки весеннего мокрого снега,

– отметила Сивакова.

"Мы пробовали сделать то, что было в наших силах, ограничили распространение огня. Правда, позже увидели, что наши действия – это капля в море", – добавила она.

Путешественница сомневается, что это мог быть умышленный поджог. По ее мнению, возгорание, скорее всего, вызвано неосторожными действиями других туристов.



Пожар на горе Кострич / Фото из соцсетей

"Или брошенные бутылки исполнили роль лупы под палящим солнышком, или же окурок. Потому что горело больше от тропы, а маршрут является достаточно популярным", – предположила девушка.

Она подчеркнула, что снег, к счастью, не дает огню распространяться дальше деревьев. Однако могут выгореть целые долины и погибнут десятки растений и животных.

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Обратите внимание, что в 2020 году в Украине существенно выросли штрафы за поджог травы – до 153 тысяч гривен. Если пожар повлек тяжелые для природы последствия – виновнику грозит до 5 лет тюрьмы.