В Карпатах вспыхнула популярная среди туристов вершина: красноречивые кадры
На горе Кострич в украинских Карпатах вспыхнул масштабный пожар, там загорелась трава. Скорее всего, к этому причастны туристы, ведь там проходит популярный маршрут.
Источник:Инстаграм Валерии Сиваковой.
Грустными кадрами в сети поделилась путешественница Валерия Сивакова. Она вместе с друзьями пыталась потушить пламя, чтобы оно не распространилось на большую площадь.
Стоит внимания Заблудиться не получится: франковчанин разработал приложение для путешественников по Карпатам – видео
Девушка в своем инстаграме рассказала, что они увидели темный дым вдали, как только вышли на хребет. Впоследствии группа наткнулась и на причину этого явления – горела трава.
Пламя активно истребляющего все на своем пути, минуя островки весеннего мокрого снега,
– отметила Сивакова.
"Мы пробовали сделать то, что было в наших силах, ограничили распространение огня. Правда, позже увидели, что наши действия – это капля в море", – добавила она.
Путешественница сомневается, что это мог быть умышленный поджог. По ее мнению, возгорание, скорее всего, вызвано неосторожными действиями других туристов.
Пожар на горе Кострич / Фото из соцсетей
"Или брошенные бутылки исполнили роль лупы под палящим солнышком, или же окурок. Потому что горело больше от тропы, а маршрут является достаточно популярным", – предположила девушка.
Она подчеркнула, что снег, к счастью, не дает огню распространяться дальше деревьев. Однако могут выгореть целые долины и погибнут десятки растений и животных.
В украинских Карпатах вспыхнул пожар: смотрите видео
Обратите внимание, что в 2020 году в Украине существенно выросли штрафы за поджог травы – до 153 тысяч гривен. Если пожар повлек тяжелые для природы последствия – виновнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Поделиться новостью