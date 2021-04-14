На горі Кострич в українських Карпатах спалахнула масштабна пожежа, там загорілася трава. Скоріш за все, до цього причетні туристи, адже там пролягає популярний маршрут.

Сумними кадрами у мережі поділилася мандрівниця Валерія Сівакова. Вона разом з друзями намагалася загасити полум'я, аби воно не поширилося на більшу площу.

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Дівчина у своєму інстаграмі розповіла, що вони побачили темний дим вдалині, як тільки вийшли на хребет. Згодом група натрапила й на причину цього явища – горіла трава.

Полум'я активно винищувало все на своєму шляху, оминаючи острівці весняного мокрого снігу,

– зазначила Сівакова.

"Ми пробували зробити те, що було в наших силах, обмежили розповсюдження вогню. Щоправда, пізніше побачили, що наші дії – це крапля в морі", – додала вона.

Мандрівниця сумнівається, що це міг бути навмисний підпал. На її думку, загоряння, скоріш за все, спричинене необережними діями інших туристів.



Пожежа на горі Кострич / Фото з соцмереж

"Або кинуті пляшки виконали роль лупи під палючим сонечком, або ж недопалок. Бо горіло більше від стежки, а маршрут є досить популярним", – припустила дівчина.

Вона підкреслила, що сніг, на щастя, не дає вогню розповсюджуватися далі дерев. Проте можуть вигоріти цілі полонини й загинуть десятки рослин та тварин.

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Зверніть увагу, що у 2020 році в Україні суттєво зросли штрафи за підпал трави – до 153 тисяч гривень. Якщо пожежа спричинила тяжкі для природи наслідки – винуватцю загрожує до 5 років тюрми.