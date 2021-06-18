А в идеале создать целую сеть, которая была бы распространена на всей территории Украины. Об этом народный депутат рассказал в эфире программы "Перекрестный допрос"

Читайте также Ветеранский бизнес: военные защищают государство и заслуживают поддержки

По его словам, строительство таких реабилитационных центров может происходить благодаря помощи частных инвесторов. Он надеется, что в конце концов для этого удастся найти необходимое количество денег.

Нардеп также хотел бы видеть создание первого заведения в Ивано-Франковской области. То есть в том регионе, в котором он победил на довыборах в Верховную Раду.

Понятно, что мне бы хотелось это осуществить впервые на моем округе. Ведь Карпаты и наша местность хорошо подходят для этого, для реабилитации,

– подчеркнул Василий Вирастюк.

И добавил, что в Карпатах есть все необходимое для таких центров:

свежий воздух;

леса;

реки или озера.

По его словам, их можно также создавать на базе санаториев, которые постепенно "умирают".

Мы сотрудничаем с Министерством ветеранов, – Вирастюк

Депутат отметил, что в этом вопросе он сотрудничает с Министерством ветеранов. Но все же задача ведомства – заниматься непосредственными проблемами и социальными потребностями участников боевых действий.

"Создание реабилитационных центров – это конечный результат. Реабилитация ветеранов через физическую культуру и спорт, их интерес, возвращение в социум. Нужно создавать отрасль спортивной реабилитации", – пояснил он.

И заметил, что нужно в этом направлении работать постепенно. Важно создавать отрасль спортивной реабилитации. Перед тем нужно создать и зарегистрировать федерацию ветеранов.

"Перекрестный допрос" с Василием Вирастюком: смотрите видео