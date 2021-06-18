А в ідеалі створити цілу мережу, яка була б поширена на всій території України. Про це народний депутат розповів в ефірі програми "Перехресний допит"

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За його словами, будівництво таких реабілітаційних центрів може відбуватися завдяки допомозі приватних інвесторів. Він сподівається, що зрештою для цього вдасться знайти необхідну кількість грошей.

Нардеп також хотів би бачити створення першого закладу в Івано-Франківській області. Тобто тому регіоні, в якому він переміг на довиборах до Верховної Ради.

Зрозуміло, що мені б хотілося це здійснити вперше на моєму окрузі. Адже Карпати і наша місцевість гарно підходять для цього, для реабілітації,

– підкреслив Василь Вірастюк.

І додав, у Карпатах є все необхідне для таких центрів:

свіже повітря;

ліси;

річки чи озера.

За його словами, їх можна також створювати на базі санаторіїв, які поступово "вмирають".

Ми співпрацюємо з Міністерством ветеранів, – Вірастюк

Депутат відзначив, що в цьому питанні він співпрацює з Міністерством ветеранів. Але все ж завдання відомства – займатися безпосередніми проблемами і соціальними потребами учасників бойових дій.

"Створення реабілітаційних центрів – це кінцевий результат. Реабілітація ветеранів через фізичну культуру і спорт, їхнє зацікавлення, повернення в соціум. Потрібно створювати галузь спортивної реабілітації", – пояснив він.

І зауважив, що потрібно в цьому напрямку працювати поступово. Важливо створювати галузь спортивної реабілітації. Перед тим потрібно створити і зареєструвати федерації ветеранів.

"Перехресний допит" з Василем Вірастюком: дивіться відео