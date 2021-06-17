Як об'єднати ветеранів і бізнес

Збройний конфлікт з Російською Федерацією триває вже 7 років, і кількість ветеранів війни невпинно зростає. Так, станом на 1 лютого 2021 року в Україні зареєстровано близько 406 тисяч учасників бойових дій (405 711 осіб, з них жінок – 19 402). Після їхнього повернення до цивільного життя стоїть гостра потреба реінтеграції та соціалізації колишніх військових. Нині державна турбота про ветеранів АТО/ООС переважно обмежується соціальними виплатами та медичним забезпечення.

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Разом з тим, не варто забувати, що більшість демобілізованих – це активні молоді громадяни, для яких однією з найважливіших потреб є самореалізація.

Тисячі кадрових військових та добровольців, повертаючись з війни, прагнуть організувати власний бізнес. Хтось не може повернутися на попередню роботу, хтось не має іншої "цивільної" освіти, а хтось – вже не бачить можливим бути у підпорядкуванні найманим цивільним працівником.

Необхідно зауважити, що йдеться не про немічних та обездолених, а про мотивованих та заточених на результат осіб. У процесі військової служби вони вчаться прораховувати свої дії та наслідки на кілька кроків уперед, набувають безапеляційної відповідальності, наполегливості та лідерства. На полі бою немає часу для сумнівів та страху, а є ціль, яку потрібно досягти. Державі, насамперед, економічно вигідно дати поле для застосування цих безцінних якостей у підприємницькій площині.

Де взяти гроші: ветеран АТО розповів, як започаткувати успішний бізнес в час кризи:

Станом на 2021 рік в Україні відсутні як системна підтримка ветеранського підприємництва, так і юридичне визначення такого поняття. А відтак ветерани не отримують спеціальних можливостей для використання державних чи недержавних програм розвитку бізнесу. Йдеться не про дискримінаційну політику щодо інших підприємців, а про сприяння держави у створенні бізнесу ветеранами як однієї з опцій реінтеграції до цивільного життя та визначення правових, економічних та соціальних засад створення такої діяльності.

Досвід США

Підтримка ветеранського бізнесу – не українська новація. У західних країнах, де громадяни брали участь у бойових діях, запроваджено програми підтримки для розвитку власної справи колишніх військових – за державний кошт надають освіту, пільгові кредити, менторство тощо.

Наприклад, у США державна допомога має комплексний характер і охоплює різні напрямки: навчання, консультування, фінансова допомога та сприяння участі у закупівлях. Існують різні програми для різних категорій ветеранів (ветеранами вважаються не лише учасники бойових дій, а й військові, що відслужили в армії). Пентагон та Міністерство у справах ветеранів США разом реалізовують програму переходу від військового до цивільного життя — Transition Assistance Program. У її рамках разом з Small Business Administration (SBA — адміністрація з питань малого бізнесу) розроблено програму Boots to Business як одну зі складових переходу. У складі Адміністрації функціонує окремий підрозділ, Office of Veterans Business Development, який опікується питаннями ветеранського підприємництва.

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Потужними гравцями в розвитку ветеранського підприємництва є численні бізнес-асоціації як національні, так і на рівні окремих штатів. Співробітники Міністерства працюють у регіональних органах, які існують у кожному штаті.

Велику роль відіграє формулювання звільнення з армії. Порушення на службі можуть суттєво урізати пакет пільг.

Загалом у США діє простий принцип: "Працювати з ветеранами вигідно" – роботодавці, наймаючи ветерана, отримують податкові пільги, так само як бізнес, 51% власності якого належить ветерану.

США показують приклад якісної реінтеграції ветеранів, де у виграші залишаються всі – ветерани отримують цивільну реалізацію, громадяни – робочі місця, а економіка – податкові надходження. Такому поступу не в останню чергу сприяє також визнання та повага ветеранів у суспільстві, що формується комплексними державними заходами.

Українські перші кроки

27 квітня у Києві за ініціативи Фонду допомоги армії "Повернись живим" відбувся Форум підтримки ветеранського бізнесу за участі ветеранів-підприємців, депутатів, урядовців та профільних експертів. На заході обговорювали Державну стратегію підтримки, представили Асоціацію ветеранського бізесу та всеукраїнську менторську платформу для учасників бойових дій, які хочуть започаткувати власну справу.

Бізнесмен-ветеран АТО відверто розповів про втрати через карантин:

Володимир Левчук, заступник міністерки у справах ветеранів, розповів про цілі Міністерства ветеранів у рамках підтримки ветеранського бізнесу. Зокрема, йшлося про врегулювання поняття "ветеранський бізнес" законодавчо, розробку методики запровадження регіональних програм допомоги ветеранам та створення Українського ветеранського фонду для інвестування проєктів. Окрім того, у 2020 Міністерство обіцяє запустити онлайн-платформу для ветеранів-підприємців для реклами їхнього бізнесу та інформування про державні та недержавні програми для ветеранів.

Важливо Реалізуватися в суспільстві після війни: як держава розвиватиме підприємництво серед ветеранів

Керівник Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк стверджує, що ветерани мають великий потенціал стати бізнес-елітою України. Близько 100 учасників війни на Донбасі уже об'єдналися у спілку, створивши менторську програму, академію для навчання та інвестиційний фонд "Ветеранський бізнес", який акумулював 100 мільйонів гривень. Фонд працює як акціонерне товариство, і за час свого існування в бізнес-проєкти було інвестовано понад один мільйон доларів.

Так, в Україні успішно діє не один ветеранський проєкт. Деякі з них змогли довести свою прибутковість, завоювати любов клієнтів та, що вагомо, "пережили" карантин.

Як результат успішно проведеного форуму, 3 червня відбулася презентація створеного у Верховній Раді міжфракційного об'єднання (далі – МФО) "За захист прав захисників України". Враховуючи відсутність у парламенті профільного комітету, який би займався відстоюванням прав ветеранів, депутати-ветерани зареєстрували МФО задля просування і змін у законодавчому і нормативно-правовому полі й розв'язанні тих проблем, які роками накопичувалися й потребують адвокації депутатів. Очолили МФО ветерани російсько-української війни Андрій Шараськін, Яна Зінкевич та Єгор Чернєв.

Ексрозвідник в АТО розповів, як започаткував власний кондитерський бізнес:

Війна продовжується, і відповідно кількість ветеранів з кожним роком зростатиме. Процес їхньої соціальної реалізації не відбудеться сам по по собі – потрібен комплексний та системний підхід, що включатиме реабілітацію, освіту, менторство та впровадження державних програм грантів, безповоротної фінансової допомоги тощо. Поки що ці етапи відбуваються у площині приватних точкових ініціатив, але, зважаючи на невпинне збільшення кількості ветеранів, необхідна злагоджена державна стратегія, здатна прокомунікувати доступні можливості, посприяти їхній реалізації та зростити у суспільстві розуміння та повагу до нової, але вже численної верстви населення – ветеранів.