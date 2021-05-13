Ветерани чи захисники України? Як зробити ветеранську спільноту рушійною силою розвитку України. Про можливості освіти, саморозвитку та підтримки створення бізнесу для ветеранів. Чи справедливими та достатніми є державні гарантії для ветеранів? Чому українцям важливо дбати про ветеранів не лише у Фейсбуці? Та, як сформувати в Україні культуру поваги до ветеранів?

Про це розмовляла Оксана Сироїд із Заступником міністра у справах ветеранів України Ігорем Безкаравайним у новому випуску "А що далі?".

З початку російсько-української війни кількість учасників бойових дій в Україні становить вже майже 500 тисяч. Це ті люди, які віддали свій час, своє здоров’я, а іноді і життя для захисту незалежності, інтересів та територіальної цілісності України.

"У нас є ідея зробити з ветеранів певну рушійну силу, в яку, якщо вкласти ресурс, повернути їх до цивільного життя, дати їм освіту, забезпечити державними гарантіями, вони не будуть утриманцями, – розповідає Ігор Безкаравайний. – Це будуть люди, які мають певний стержень для того, щоб щось робити, і вони будуть рухати як економіку, так і країну взагалі вперед".

Люди в 2014 році йшли воювати не заради безкоштовного проїзду, переконана ведуча програми Оксана Сироїд. "Я пригадую, як в січні 2015 року була в Дебальцево. І мене розпирало від гордості за те, що ці люди в таких жалюгідних умовах, з розбитою технікою є спокійні, гідні, випромінюють самодостатність".

Як зазначає заступник міністра, сьогодні більшість пільг та гарантій ветеранам мають радше декларативний характер, адже бюджет міністерства значно менший ніж будь-якого іншого центрального органу виконавчої влади в країні. Водночас, ми маємо формувати в суспільстві певну культуру ставлення до ветеранів. Тому, що якби не люди, які пішли захищати територіальну цілісність держави, то, в принципі, держави могло б і не бути.

Довідка

Ігор Безкаравайний – заступник Міністра у справах ветеранів України. Ветеран ЗСУ. Учасник "Ігор нескорених". Ігор Безкаравайний контрактником служив у 93-й окремій механізованій бригаді (нині – "Холодний Яр"). Із початку війни і до поранення брав участь у бойових діях на Сході держави як водій механік БМП-2. У 2015 році в районі Карлівки, що на Донеччині, зазнав поранення, підірвавшись на протитанковій міні. Після завершення служби пішов працювати на державну службу – спочатку у Міністерство молоді та спорту, далі у Міністерство охорони здоров’я. Також, був експертом державного підприємства "Прозорро продажі". До війни був підприємцем.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіа проєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.