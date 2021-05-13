Ветераны или защитники Украины? Как сделать ветеранское сообщество движущей силой развития Украины. О возможностях образования, саморазвития и поддержки создания бизнеса для ветеранов. Справедливы ли и достаточны государственные гарантии для ветеранов? Почему украинцам важно заботиться о ветеранах не только в фейсбуке? И как сформировать в Украине культуру уважения к ветеранам?

Об этом Оксана Сыроид беседовала с заместителем министра по делам ветеранов Украины Игорем Безкаравайным в новом выпуске "А что дальше?".

С начала российско-украинской войны количество участников боевых действий в Украине составляет уже почти 500 тысяч. Это те люди, которые отдали свое время, свое здоровье, а иногда и жизнь для защиты независимости, интересов и территориальной целостности Украины.

"У нас есть идея сделать из ветеранов определенную движущую силу, в которую, если вложить ресурс, вернуть их к гражданской жизни, дать им образование, обеспечить государственными гарантиями, они не будут иждивенцами, – рассказывает Игорь Безкаравайный. – Это будут люди, которые имеют определенный стержень для того, чтобы что-то делать, и они будут двигать как экономику, так и страну вообще вперед".

Люди в 2014 году шли воевать не ради бесплатного проезда, уверена ведущая программы Оксана Сыроид. "Я вспоминаю, как в январе 2015 года была в Дебальцево. И меня распирало от гордости за то, что эти люди в таких жалких условиях, с разбитой техникой спокойные, достойные, излучают самодостаточность".

Как отмечает заместитель министра, сегодня большинство льгот и гарантий ветеранам носят скорее декларативный характер, так как бюджет министерства значительно меньше, чем любого другого центрального органа исполнительной власти в стране. В то же время, мы должны формировать в обществе определенную культуру отношения к ветеранам. Потому что если бы не люди, которые пошли защищать территориальную целостность государства, то, в принципе, государства могло бы и не быть.

Справка

Игорь Безкаравайный – заместитель министра по делам ветеранов Украины. Ветеран ВСУ. Участник "Игр непокоренных". Игорь Безкаравайный контрактником служил в 93-й отдельной механизированной бригаде (ныне– "Холодный Яр"). С начала войны и до ранения участвовал в боевых действиях на Востоке государства как водитель механик БМП-2. В 2015 году в районе Карловки Донецкой области получил ранение, подорвавшись на противотанковой мине. После завершения службы пошел работать на государственную службу – сначала в Министерство молодежи и спорта, далее в Министерство здравоохранения. Также был экспертом государственного предприятия "Прозорро продажи". До войны был предпринимателем.

Напомним, "А что дальше?" – новый социальный медиа проект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума Оксаны Сыроид, который должен бороться с наративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский Форум

Киевская Школа Экономики

Институт Просвещения

Проект реализуется при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.