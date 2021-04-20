Міністерство у справах ветеранів розробляє Електронний кабінет, де буде розміщена інформація про наявні програми та пільги для ветеранів. Це покращить взаємодію з органами державної влади.

Заступник міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Володимир Левчук заявив, що Електронний кабінет планують реалізувати через Єдиний державний реєстр ветеранів та портал "Дія". Однак його створення є складним та поступовим процесом.

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Що відомо про Електронний кабінет

За словами Левчука, інтеграція Електронного кабінету ветерана до загальнодержавної цифрової платформи сприятиме реалізації держполітики в напрямку цифровізації.

Як він зазначив, також це допоможе вирішити деякі проблеми ветеранів, які виникають через бюрократичні механізми.

Електронний кабінет взаємодіятиме безпосередньо з Державним реєстром ветеранів війни, використовуватиме інформацію з нього та візуалізуватиме це для конкретного користувача,

– розповів заступник міністра.

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Левчук також зазначив, що згодом кожен ветеран та члени родин загиблих матимуть свій особистий кабінет. Там розмістять інформацію про наявні програми та пільги, які вони отримують чи можуть отримати відповідно до своєї пільгової категорії.

Заступник міністра додав, що для Мінветеранів важливо не лише закінчити розробку Електронного кабінету, а й використовувати його на практиці з урахуванням усіх вимог захисту персональних даних.