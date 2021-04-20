Министерство по делам ветеранов разрабатывает электронный кабинет, где будет размещена информация об имеющихся программах и льготах для ветеранов. Это улучшит взаимодействие с органами государственной власти.

Заместитель министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, трансформации и цифровизации Владимир Левчук заявил, что электронный кабинет планируют реализовать через Единый государственный реестр ветеранов и портал "Дия". Однако его создание является сложным и постепенным процессом.

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Что известно об электронном кабинете

По словам Левчука, интеграция электронного кабинета ветерана в общегосударственную цифровую платформу будет способствовать реализации госполитики в направлении цифровизации.

Как он отметил, также это поможет решить некоторые проблемы ветеранов, которые возникают из-за бюрократических механизмов.

Электронный кабинет будет взаимодействовать непосредственно с государственным реестром ветеранов войны, использовать информацию из него и визуализировать это для конкретного пользователя,

– рассказал замминистра.

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Левчук также отметил, что впоследствии каждый ветеран и члены семей погибших будут иметь свой личный кабинет. Там разместят информацию об имеющихся программах и льготах, которые они получают или могут получить в соответствии со своей льготной категорией.

Заместитель министра добавил, что для Минветеранов важно не только закончить разработку электронного кабинета, но и использовать его на практике с учетом всех требований защиты персональных данных.