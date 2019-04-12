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      Карпаты замело снегом в середине апреля

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      Снег в Карпатах в апреле
      Снег в Карпатах в апреле / Черногорский поисково-спасательный пост

      В украинских Карпатах и дальше снежит, несмотря на то, что сейчас середина весны. Так, снегом засыпало обсерваторию на горе Поп Иван.

      Утром 12 апреля на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 20 метров. При этом шел снег и даже бушевала метель с ветром скоростью 10 метров в секунду. А температура воздуха была -5 градусов.

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      Снежная погода на горе держится еще с зимы. Поэтому снег не сходил с вершины целый март и половину апреля.

      12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется существенная опасность схода лавин, предостерегли синоптики.

      Что известно об обсерватории на горе Поп Иван? Это астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, которая также называется Белый Слон. Расположена на территории Верховинского района Ивано-Франковской области. Сейчас обсерватория не работает, однако это самое высокогорное сооружение в Украине, в котором в 1938-1941 годах постоянно жили и работали люди (2028 метров над уровнем моря). Сегодня в помещении бывшей обсерватории действует поисково-спасательное отделение.

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      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине Карпаты
      Источник: 24 канал
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