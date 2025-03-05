Только за минувшие сутки на фронте произошло 108 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 5 марта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва.

Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте

За прошедшие сутки на Краматорском направлении состоялось одно штурмовое действие в районе Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 12 атак в районах Дачного и Торецка.

Оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

На Покровском направлении стало меньше атак: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

Россияне атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Чаривного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики совершили девять бесполезных атак на позиции наших защитников.

Враг 9 раз атаковал на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших защитников.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийские обстрелы, из них 15 – из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.