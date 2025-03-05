Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State. Кроме того, ресурс уточнил линию соприкосновения в населенном пункте Черкасском Поричном Курской области России.
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Обновление карты Deep State
По состоянию на 5 марта Силы обороны оттеснили российских военных возле села Западное Купянского района Харьковской области и вблизи села Успеновка Покровского района Донецкой области.
Что происходит в Курской области: смотрите на карте
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает наличие конфликта с командой Deep State, о котором писали СМИ.
Однако военный подчеркнул важность ограничений по обнародованию информации, ведь это прежде всего влияет на успех и безопасность украинских защитников. Генштаб ВСУ имел встречи с Deep State и, по словам Сырского, стороны нашли общий язык и сотрудничают.