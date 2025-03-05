Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Deep State. Окрім того, ресурс уточнив лінію зіткнення в населеному пункті Черкаському Порічному Курської області Росії.

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Оновлення мапи Deep State

Станом на 5 березня Сили оборони посунули російських військових біля села Западне Куп'янського району на Харківщині й поблизу села Успенівка Покровського району на Донеччині.

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До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив наявність конфлікту з командою Deep State, про який писали ЗМІ.

Однак військовий підкреслив важливість обмежень щодо оприлюднення інформації, адже це насамперед впливає на успіх і безпеку українських захисників. Генштаб ЗСУ мав зустрічі з Deep State і, за словами Сирського, сторони порозумілися та співпрацюють.