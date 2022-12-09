Пока сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Кстати Возле Токмака серьезное накрытие – ВСУ уничтожили 500 оккупантов и много техники, – Арестович

ВСУ дают отпор врагу

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клищиевки и Марьинки Донецкой области.

Оккупанты атакуют Украину

Враг нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронте

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запселье Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого поражения из минометов и ствольной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Краснопоповки Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попытки наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 25 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам 14 населенных пунктов. В частности, Времовки, Великой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Велетенское Херсонской области и окрестностям Херсона.

Карта боевых действий на 9 декабря

Россияне несут огромные потери

7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

Напомним, что недавно ВСУ ликвидировали российский Су-24. Это произошло недалеко от Бахмута.