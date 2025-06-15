Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Минус 1170 оккупантов, ПВО и РСЗО: потери врага по состоянию на 15 июня

Как изменилась ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник 3 раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

Что происходит возле Липцов: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Карповки, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники отбили 5 штурмовых действий оккупационных войск в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 8 боестолкновений в сторону Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожье, Дачного, Шевченко, Свободного Поля.

Как изменился фронт возле Запорожья в Донецкой области: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили две попытки агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 39 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 5 авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб, а также совершил 264 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.