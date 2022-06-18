Информацию о ситуации на фронте обнародовали в украинском Генштабе. Ниже вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

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Какая ситуация в северных регионах Украины

На Волынском, Полесском и Северском направлениях, говорят украинские военные, без существенных изменений.

Харьковское направление

Российские войска пытаются не допустить выхода наших защитников на государственную границу Украины и в тыл оккупантов, действующих по направлению к Славянску. Враги восстанавливают маршруты поставок через железную дорогу и прокладывают дополнительные железнодорожные ветки.

Россияне продолжают гатить по гражданской инфраструктуре, в частности, они обстреливали районы Казачьей Лопани, Петровки, Коробочкиного и Пришиба.

Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap

Главные направления на Донбассе:

Славянский: враги продолжают наступать в сторону Славянска, бои продолжаются. Россияне систематически обстреливают из артиллерии Дубровно, Долину, Краснополье, Грушуваху, Адамовку. У Краснополья они пытались возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

враги продолжают наступать в сторону Славянска, бои продолжаются. Россияне систематически обстреливают из артиллерии Дубровно, Долину, Краснополье, Грушуваху, Адамовку. У Краснополья они пытались возобновить штурмовые действия, бои продолжаются. Донецкий : главные усилия захватчика – на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

: главные усилия захватчика – на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Лиманский: не было активных боевых действий Захватчики обстреливали из артиллерии Сидорово и Маяки.

не было активных боевых действий Захватчики обстреливали из артиллерии Сидорово и Маяки. Северодонецкий: противник обстреливает наши войска из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям войск и гражданской инфраструктуре возле Северодонецка и Лисичанская, Метелкино, Устиновка и Вороново.

Продолжаются бои за Северодонецк. Противник пытается вести штурм за пределами города, однако успеха нет.

противник обстреливает наши войска из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям войск и гражданской инфраструктуре возле Северодонецка и Лисичанская, Метелкино, Устиновка и Вороново. Продолжаются бои за Северодонецк. Противник пытается вести штурм за пределами города, однако успеха нет. Бахмутский: враг гатив из артиллерии разных калибров. Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска снова нанесли россиянам потери.



Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру возле Каменки, Авдеевки, Опросного, Владимировки, Новоселки и Щербаков.

Южнобужское направление

Враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Россияне продолжают минировать побережье Ингульца.

Успехи ВСУ в борьбе с врагом:

За прошедшие сутки украинские подразделения уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информацию уточняют.

Из-за больших потерь возросло количество случаев дезертирства россиян.

После огневого поражения подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери, их вывели из зоны боевых действий.

Карта боевых действий на 18 июня / Скриншот Liveuamap