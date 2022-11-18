Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте далее.

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Россияне обстреливают и атакуют Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

Карта боевых действий по состоянию на 18 ноября

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж в Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огирево, Осиново, Старица и Домашнее Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодцы на Донетчине;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар области;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времевка и Угледар Донецкой области;

на Запорожском направлении – из минометов, по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

на Херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

ВСУ уничтожают оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА "Шахед-136".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что у россиян есть одна основная задача, которую они давно пытаются выполнить, но у них никак не выходит.

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