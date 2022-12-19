Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 19 декабря доложили в Генштабе ВСУ.

Важно Россия атаковала критическую инфраструктуру Киевщины: первые фото сокрушительных последствий

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли:

4 ракетных,

7 авиационных ударов с помощью беспилотников типа Shahed-136,

а также произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обратите внимание! В результате вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена. На Северском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Гремяч Черниговской области и Белокопытово Сумской области.

минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Гремяч Черниговской области и Белокопытово Сумской области. На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Диле Донецкая область.

противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Диле Донецкая область. На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области; Красногригорьевка и Никополь – Днепропетровской и Садовой, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Враг терроризирует население на оккупированных территориях

Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам украинцев.

В то же время, за последние дни увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Враг также рассматривает возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

Достижение наших ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши защитники сбили 7 беспилотников типа Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

Добавим, что наши защитники и защитницы готовят отличный подарок украинцам – 100 тысяч ликвидированных врагов. По состоянию на 19 декабря ВСУ уничтожили уже 98 800 захватчиков.