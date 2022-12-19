Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 19 декабря доложили в Генштабе ВСУ.
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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли:
- 4 ракетных,
- 7 авиационных ударов с помощью беспилотников типа Shahed-136,
- а также произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на фронтах
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
- На Северском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Гремяч Черниговской области и Белокопытово Сумской области.
- На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.
- На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Диле Донецкая область.
- На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области; Красногригорьевка и Никополь – Днепропетровской и Садовой, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.
Враг терроризирует население на оккупированных территориях
Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам украинцев.
В то же время, за последние дни увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Враг также рассматривает возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.
Достижение наших ВСУ
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла:
- 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
В то же время наши защитники сбили 7 беспилотников типа Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".
Добавим, что наши защитники и защитницы готовят отличный подарок украинцам – 100 тысяч ликвидированных врагов. По состоянию на 19 декабря ВСУ уничтожили уже 98 800 захватчиков.