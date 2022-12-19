Далі можете побачити карту бойових дій. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 19 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.
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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали:
- 4 ракетних,
- 7 авіаційних ударів за допомогою безпілотників типу Shahed-136,
- а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Яка ситуація на фронтах
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем'яч Чернігівської області та Білокопитове Сумської області.
- На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.
- На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.
Ворог тероризує населення на окупованих територіях
Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам українців.
Водночас за останні дні збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Ворог також розглядає можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.
Досягнення наших ЗСУ
Українська авіація протягом минулої доби завдала:
- 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Водночас наші захисниками збили 7 безпілотників типу Shahed-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".
Додамо, що наші захисники та захисниці готують чудовий подарунок до українців – 100 тисяч ліквідованих ворогів. Станом на 19 грудня ЗСУ знищили вже 98800 загарбників.