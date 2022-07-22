Актуальную информацию о происходящем на фронте обнародовал Генштаб ВСУ. русские военные сосредоточили силы на Краматорском и Бахмутском направлении. Враг продолжает наносить артиллерийские и авиаудары. На нескольких направлениях ВСУ подавили штурм оккупантов.

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Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.



Артиллерийские обстрелы на Славянском направлении / Скриншот Liveuamap

В Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг осуществляет систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения для предотвращения перекидывания резервов на другие направления. Также россия пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении противник оказывал огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.



Враг сосредоточил силы в направлении Бахмута и Краматорска / Скриншот Liveuamap

Для врага завершились потерями штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковка, Полтава, Новояковка, Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

Враг ведет оборону на Юге

На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны и ввел резервные подразделения.

Оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибугское, Лиманы, Киселевка, Новомиколаев.



Оккупанты ведут оборону занятых ранее позиций на Южнобужском направлении / Скриншот Liveuamap

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брид – Белогорка наши воины сразу подавили и оккупанты отошли.

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлены до 31 июля.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфине и Павловка Сумской области. Враг вел воздушную разведку БПЛА тактического уровня.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяже.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Сообщается, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.



Карта боевых действий на 22 июля / Скриншот Liveuamap

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