Российские оккупанты пытаются удержаться на захваченных территориях, а также мешают ВСУ проводить контрнаступление.

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Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях в течение суток вражеская авиация совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве;

в течение суток вражеская авиация совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве; на Северском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровку в Сумской области;

россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровку в Сумской области; на Слобожанском направлении – Волчанск, Гатище, Глубокое, Милово, Огурцово, Нескучное, Старицу, Тернову, Стрелечью и Чугуновку;

– Волчанск, Гатище, Глубокое, Милово, Огурцово, Нескучное, Старицу, Тернову, Стрелечью и Чугуновку; на Купянском направлении – Колодезное, Двухречную, Богдановку, Берестово и Кисловку;

– Колодезное, Двухречную, Богдановку, Берестово и Кисловку; на Лиманском направлении – Кармазиновку, Заречное, Шейковку и Терны;

– Кармазиновку, Заречное, Шейковку и Терны; на Бахмутском направлении – Андреевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровку, Верхнекаменное, Спорное, Иванград, Раздолевка, Зеленополье, Клищиевка и Опытное;

– Андреевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровку, Верхнекаменное, Спорное, Иванград, Раздолевка, Зеленополье, Клищиевка и Опытное; на Авдеевском направлении – Авдеевку, Веселое, Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку, Водяное и Первомайское;

– Авдеевку, Веселое, Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку, Водяное и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки, Времевки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленой Рощи и Малой Токмачки;

враг активных наступательных действий не вел. Россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки, Времевки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленой Рощи и Малой Токмачки; на Южнобужском направлении огневому поражению подвергись районы более 20 населенных пунктов, расположенных возле линии столкновения.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

ВСУ уничтожают вражеских бойцов и технику

Украинские военные эффективно сдерживают российских оккупантов от продвижения на фронте. Только за вчера ВСУ отбили атаки врага возле:

Терновой Харьковской области;

Белогоровки и Золотаровки Луганской области;

Лимана, Иванграда, Соледара, Новокалинового, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области.

Украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов. Известно о попадании в 3 опорных пункта и 10 районов сосредоточения военной техники, а также 3 позиций ЗРК. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан-10".

Ракетные войска и артиллерия попали в два пункта управления россиян, 14 районов сосредоточения живой силы и техники, склад боеприпасов, ЗРК С-300, а также артиллерию на огневых позициях.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение ремонтной базы врага возле Новой Каховки Херсонской области.

Где находится Новая Каховка / Карта Deep State Map

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