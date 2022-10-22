Російські окупанти намагаються втриматися на захоплених територіях, а також заважають ЗСУ проводити контрнаступ.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках впродовж доби ворожа авіація здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі;

впродовж доби ворожа авіація здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі; на Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровку на Сумщині;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровку на Сумщині; на Слобожанському напрямку – Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Старицю, Тернову, Стрілечу та Чугунівку;

– Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Старицю, Тернову, Стрілечу та Чугунівку; на Куп'янському напрямку – Колодязне, Дворічну, Богданівку, Берестове та Кислівку;

– Колодязне, Дворічну, Богданівку, Берестове та Кислівку; на Лиманському напрямку – Кармазинівку, Зарічне, Шийківку та Терни;

– Кармазинівку, Зарічне, Шийківку та Терни; на Бахмутському напрямку – Андріївку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівку, Верхньокам'янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;

– Андріївку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівку, Верхньокам'янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне; на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Веселе, Красногорівку, Мар'їнку, Новомихайлівку, Водяне та Первомайське;

– Авдіївку, Веселе, Красногорівку, Мар'їнку, Новомихайлівку, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Росіяни обстріляли райони Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки;

ворог активних наступальних дій не вів. Росіяни обстріляли райони Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.

Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map

ЗСУ нищать ворожих бійців і техніку

Українські військові ефективно стримують російських окупантів від просування на фронті. Лише за вчора ЗСУ відбили атаки ворога біля:

Тернової Харківської області;

Білогорівки та Золотарівки Луганської області;

Лиману, Іванграда, Соледара, Новокалинового, Озарянівки, Одрадівки і Первомайського Донецької області.

Українська авіація завдала по ворогу 16 ударів. Відомо про влучання у 3 опорні пункти і 10 районів зосередження військової техніки, а також 3 позицій ЗРК. Крім того, наші підрозділи ППО збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан-10".

Ракетні війська та артилерія влучили в 2 пункти управління росіян, 14 районів зосередження живої сили й техніки, склад боєприпасів, ЗРК С-300, а також артилерію на вогневих позиціях.

Крім того, у Генштабі підтвердили ураження ремонтної бази ворога біля Нової Каховки на Херсонщині.

Де розташована Нова Каховка / Карта Deep State Map

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