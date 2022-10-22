Російські окупанти намагаються втриматися на захоплених територіях, а також заважають ЗСУ проводити контрнаступ.
Читайте також Вибухи на Антонівському мосту, атака Черкащини дронами-камікадзе: хронологія 241 дня війни
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках впродовж доби ворожа авіація здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі;
- на Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровку на Сумщині;
- на Слобожанському напрямку – Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Старицю, Тернову, Стрілечу та Чугунівку;
- на Куп'янському напрямку – Колодязне, Дворічну, Богданівку, Берестове та Кислівку;
- на Лиманському напрямку – Кармазинівку, Зарічне, Шийківку та Терни;
- на Бахмутському напрямку – Андріївку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівку, Верхньокам'янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Веселе, Красногорівку, Мар'їнку, Новомихайлівку, Водяне та Первомайське;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Росіяни обстріляли райони Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки;
- на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.
Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map
ЗСУ нищать ворожих бійців і техніку
Українські військові ефективно стримують російських окупантів від просування на фронті. Лише за вчора ЗСУ відбили атаки ворога біля:
- Тернової Харківської області;
- Білогорівки та Золотарівки Луганської області;
- Лиману, Іванграда, Соледара, Новокалинового, Озарянівки, Одрадівки і Первомайського Донецької області.
Українська авіація завдала по ворогу 16 ударів. Відомо про влучання у 3 опорні пункти і 10 районів зосередження військової техніки, а також 3 позицій ЗРК. Крім того, наші підрозділи ППО збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан-10".
Ракетні війська та артилерія влучили в 2 пункти управління росіян, 14 районів зосередження живої сили й техніки, склад боєприпасів, ЗРК С-300, а також артилерію на вогневих позиціях.
Крім того, у Генштабі підтвердили ураження ремонтної бази ворога біля Нової Каховки на Херсонщині.
Де розташована Нова Каховка / Карта Deep State Map
Це може вас зацікавити – експерт оцінив загрозу з Білорусі: відео