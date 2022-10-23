Окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також противник намагається утримати тимчасово захоплені території та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках.

До теми Ворог за добу здійснив понад 50 авіа- та ракетних ударів: ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі

ЗСУ відбили 8 атак ворога

За минулу добу українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар'їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках: карта

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 безпілотники типу "Орлан".

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

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Підтверджено знищення особового складу та техніки противника

У Генштабі ЗСУ повідомили уточнену інформацію щодо втрат ворога за попередні дні. Зокрема, у Новій Каховці внаслідок ураження місця дислокації загарбників знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено.

Також у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Росія обстрілює позиції наших військ

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області.

Ворог обстріляв Бахмут: карта