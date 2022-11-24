Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 24 ноября доложили в Генштабе ВСУ.

Важно Польша просит ЗРК Patriot для Украины, флешмоб Молдовы без света: хронология 274 дня войны

Россияне атакуют и обстреливают Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.

Противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников ВСУ сбили.

Карта боевых действий на 24 ноября: смотрите видео

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина-Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелеча Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинически обстреливает танки, минометы и ствольную артиллерию, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Роздол.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаровка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям.

Карта боевых действий по состоянию на 24 ноября

ВСУ уничтожают врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет и дронов. Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

Достойно внимания – Карта боевых действий от Арестовича: смотрите видео