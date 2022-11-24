Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 24 ноября доложили в Генштабе ВСУ.
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Россияне атакуют и обстреливают Украину
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.
Противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников ВСУ сбили.
Карта боевых действий на 24 ноября: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
- На Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина-Буда и Ясная Поляна Сумской области.
- На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелеча Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинически обстреливает танки, минометы и ствольную артиллерию, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Роздол.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаровка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям.
Карта боевых действий по состоянию на 24 ноября
ВСУ уничтожают врага
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.
Напомним, во время массированной ракетной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет и дронов. Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников.
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