Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, а также 72 авиационных ударов. Кроме этого, россияне совершили 5 097 обстрелов, из них 162 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Тихое произошло два боевых столкновения.

Возле Липцов были бои: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

Украинские защитники отражали атаки врага в районе Глушковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

Россияне пытались наступать в районе Чернещины: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны остановлена одна атака неподалеку Федоровки.

Одну атаку отбили у Федоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино. Ситуация контролируемая.

ВСУ остановили попытки врага продвинуться возле Калиновки: смотрите на карте

На Торецком направлении при поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Нелиповки.

Россияне штурмовали позиции возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

Враг пытался идти вперед возле Воздвиженки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны сдерживают врага возле Цукурино: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

На Времовском направлении неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

Какая ситуация возле Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник проводил одну атаку вблизи населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

Враг атаковал возле Новоандреевки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг провел четыре неудачных штурма, получив отпор отступил.

Какова ситуация на других направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг применил 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.