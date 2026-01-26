Россияне продвигаются возле Волчанска и закрепились возле еще одного города Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация по всей линии соприкосновения остается сложной – российские войска пытаются атаковать и продолжать продвижение от Сумской до Запорожской области, а иногда – и в Херсонской области.

Самые ожесточенные столкновения происходят в Донецкой и Запорожской областях, где россияне пытаются установить полный контроль над городами Покровск, Мирноград, Часов Яр, Гуляйполе. Также враг не оставляет попыток захватить Константиновку, Родинское и Лиман. Ожесточенные бои идут и в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 12 по 18 января 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

По сравнению с предыдущей неделей интенсивность боевых действий на фронте не претерпела изменений – она все еще остается высокой, однако ниже, чем, например, в декабре. В течение недели россияне осуществляли от 110 до 222 атак в сутки на позиции Сил обороны. Суммарно произошло 1 052 атаки россиян.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 336 атак;

Гуляйпольское – 154 атаки;

Константиновское – 101 атака;

Лиманское – 67 атак;

Харьковское – 61 атака;

Александровское – 42 атаки;

Купянское – 25 атак;

Славянское – 20 атак;

Краматорское – 18 атак;

Ореховское – 8 атак;

Приднепровское – 6 атак;

Сумское – 4 атаки.

На большинстве участков наблюдается некоторое снижение активности, однако не на Покровском. 22 января россияне совершили на этом направлении 92 штурма в течение суток.

Несмотря на все атаки россиян, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Лиманском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение россиян возле Волчанска

Осложняется ситуация на севере Харьковской области. Кроме постоянных попыток новых прорывов на границе, россияне также пытаются полностью захватить Волчанск и атакуют в близлежащих селах.

На прошлой неделе российские войска продвинулись западнее Волчанска и закрепились в западных окрестностях города. Также враг зашел в село Синельниково, а Вильча полностью перешла в серую зону. Туда же частично перешел Лиман и дорога к Симиновке, к которой пытался прорваться враг.





Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в сторону Славянска

Несмотря на уменьшение активности на севере Донецкой области после захвата Северска, российские войска как на Славянском, так и на Краматорском направлениях пытаются атаковать в районе трассы Бахмут – Славянск в направлении последнего.

На прошлой неделе российским захватчикам удалось продвинуться вблизи Федоровки и закрепиться в Васюковке. В то же время существенно увеличилась серая зона.

На Краматорском направлении враг продвинулся в районе Орехово-Васильевки, южнее трассы на Славянск.





Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях / Карта DeepStateMAP

Атаки врага возле Константиновки

Константиновское – одно из самых тяжелых направлений на линии соприкосновения, куда приходится едва ли не наибольшее количество атак после Покровска и Гуляйполя. В то же время линия фронта здесь относительно стабильна.

Однако на прошлой неделе вражеским войскам удалось продвинуться в районе Предтечино и Ступочек и расширить серую зону в сторону Константиновки. Враг продолжает осуществлять попытки проникнуть и закрепиться в городе.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Битва за Родинское: ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается самым ожесточенным на всей линии соприкосновения и на него приходится около трети всех атак врага. Россияне пытаются полностью захватить Покровск и Мирноград. На прошлой неделе россияне смогли продвинуться западнее последнего и на западе подконтрольной Украине части города.

Также россияне продвинулись в сторону Гришино и туда же расширилась серая зона. Кроме того, российские войска вплотную подошли под город Родинское, у окраин которого закрепились. Большинство самого города сейчас в серой зоне. Интересно, что российские пропагандисты уже давно его "захватили".





Ситуация в районе Родинского / Карта DeepStateMAP

В то же время увеличилась серая зона в районе бывшего Добропольского выступа, а также враг продвинулся в селе Шахово.





Ситуация в районе Добропольского выступа / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Запорожской области

Гуляйпольское – второе по количеству штурмов после Покровского направления. Ожесточенные бои идут в городской застройке Гуляйполя и вокруг города – как севернее, так и южнее.

Враг оккупировал Привольное и Рыбное, что у границы Запорожской и Днепропетровской областей. В самом Гуляйполе линия соприкосновения не изменилась, но ситуация в городе остается крайне тяжелой.





Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

