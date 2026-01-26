Россияне продвигаются возле Волчанска и закрепились возле еще одного города Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю
- На прошлой неделе на фронте произошло 1 052 боевых столкновения, больше всего – в Донецкой и Запорожской областях.
- Российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска, в направлении Славянска, на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
- В материале рассказываем, как изменилась линия фронта в течение прошлой недели.
Ситуация по всей линии соприкосновения остается сложной – российские войска пытаются атаковать и продолжать продвижение от Сумской до Запорожской области, а иногда – и в Херсонской области.
Самые ожесточенные столкновения происходят в Донецкой и Запорожской областях, где россияне пытаются установить полный контроль над городами Покровск, Мирноград, Часов Яр, Гуляйполе. Также враг не оставляет попыток захватить Константиновку, Родинское и Лиман. Ожесточенные бои идут и в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 12 по 18 января 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Интересно Свет во тьме войны: как рождественский вертеп из Львова ездил колядовать к военным и гражданским на восток
Динамика боевых действий
По сравнению с предыдущей неделей интенсивность боевых действий на фронте не претерпела изменений – она все еще остается высокой, однако ниже, чем, например, в декабре. В течение недели россияне осуществляли от 110 до 222 атак в сутки на позиции Сил обороны. Суммарно произошло 1 052 атаки россиян.
По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 336 атак;
- Гуляйпольское – 154 атаки;
- Константиновское – 101 атака;
- Лиманское – 67 атак;
- Харьковское – 61 атака;
- Александровское – 42 атаки;
- Купянское – 25 атак;
- Славянское – 20 атак;
- Краматорское – 18 атак;
- Ореховское – 8 атак;
- Приднепровское – 6 атак;
- Сумское – 4 атаки.
На большинстве участков наблюдается некоторое снижение активности, однако не на Покровском. 22 января россияне совершили на этом направлении 92 штурма в течение суток.
Несмотря на все атаки россиян, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Лиманском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.
Продвижение россиян возле Волчанска
Осложняется ситуация на севере Харьковской области. Кроме постоянных попыток новых прорывов на границе, россияне также пытаются полностью захватить Волчанск и атакуют в близлежащих селах.
На прошлой неделе российские войска продвинулись западнее Волчанска и закрепились в западных окрестностях города. Также враг зашел в село Синельниково, а Вильча полностью перешла в серую зону. Туда же частично перешел Лиман и дорога к Симиновке, к которой пытался прорваться враг.
Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP
Россияне продвигаются в сторону Славянска
Несмотря на уменьшение активности на севере Донецкой области после захвата Северска, российские войска как на Славянском, так и на Краматорском направлениях пытаются атаковать в районе трассы Бахмут – Славянск в направлении последнего.
На прошлой неделе российским захватчикам удалось продвинуться вблизи Федоровки и закрепиться в Васюковке. В то же время существенно увеличилась серая зона.
На Краматорском направлении враг продвинулся в районе Орехово-Васильевки, южнее трассы на Славянск.
Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях / Карта DeepStateMAP
Атаки врага возле Константиновки
Константиновское – одно из самых тяжелых направлений на линии соприкосновения, куда приходится едва ли не наибольшее количество атак после Покровска и Гуляйполя. В то же время линия фронта здесь относительно стабильна.
Однако на прошлой неделе вражеским войскам удалось продвинуться в районе Предтечино и Ступочек и расширить серую зону в сторону Константиновки. Враг продолжает осуществлять попытки проникнуть и закрепиться в городе.
Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP
Битва за Родинское: ситуация на Покровском направлении
Покровское направление остается самым ожесточенным на всей линии соприкосновения и на него приходится около трети всех атак врага. Россияне пытаются полностью захватить Покровск и Мирноград. На прошлой неделе россияне смогли продвинуться западнее последнего и на западе подконтрольной Украине части города.
Также россияне продвинулись в сторону Гришино и туда же расширилась серая зона. Кроме того, российские войска вплотную подошли под город Родинское, у окраин которого закрепились. Большинство самого города сейчас в серой зоне. Интересно, что российские пропагандисты уже давно его "захватили".
Ситуация в районе Родинского / Карта DeepStateMAP
В то же время увеличилась серая зона в районе бывшего Добропольского выступа, а также враг продвинулся в селе Шахово.
Ситуация в районе Добропольского выступа / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян в Запорожской области
Гуляйпольское – второе по количеству штурмов после Покровского направления. Ожесточенные бои идут в городской застройке Гуляйполя и вокруг города – как севернее, так и южнее.
Враг оккупировал Привольное и Рыбное, что у границы Запорожской и Днепропетровской областей. В самом Гуляйполе линия соприкосновения не изменилась, но ситуация в городе остается крайне тяжелой.
Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP
На фоне переговоров, которые продолжаются между Украиной, США и Россией, не стоит надеяться на скорое окончание войны. Россияне, пока длились переговоры, атаковали энергетику Киева дронами, баллистическими и даже противокорабельными ракетами. Наша единственная надежда – наша армия. И поэтому мы должны всячески поддерживать ее, быть для армии или быть в армии. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Сейчас сайт 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.
Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти на нашем сайте Благотворительного Фонда 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.