С начала полномасштабного наступления России на Украину украинские герои наносят врагу колоссальные потери и освобождают родную землю. Как выглядит карта боевых действий – смотрите в материале 24 канала.

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Ситуация на направлениях борьбы

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что на Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия, чтобы усилить прикрытие участка украинско-российской границы. Речь идет о местности в Брянской и Курской областях. Российские кафиры привлекают к двум батальонным тактическим группам из состава воздушно-десантных войск своих вооруженных сил.

Неспокойно и на Слобожанском направлении. Там российские захватчики готовят личный состав для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Также враг наносит огневое поражение и ему удается дистанционно минировать местность на маршрутах, где могут выдвигаться подразделения наших войск.

В направлении Харькова враг свои основные силы сосредоточил на том, чтобы удерживать занятые позиции и сдерживать продвижение наших войск.



Карта боевых действий 27 мая / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

Сейчас именно на этой территории продолжаются наиболее ожесточенные бои. Враг бьет по нашим позициям всем, чем может, направил дополнительный личный состав. Но наши бойцы своим мужеством удерживают позиции и делают все возможное, чтобы россияне не пошли дальше.

На Славянском направлении российские кафиры продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

Также россияне активно наступают на Донецком направлении. Продолжают огневое поражение наших подразделений, избивают ракетами, перегруппируют войска.

Стараются враги и добиться успеха на направлении Бахмута. Цель нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку. Заручившись поддержкой артиллерии, пытается укрепиться в населенном пункте Лиман.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши воины отразили 12 атак врага. Также уничтожен танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10".

Потери россиян в войне против Украины

То, что русские войска несут большие потери на нашей земле подтверждается с каждым днем. Они уже превышают их потери в других войнах, в частности Афганистане и Чечне. При этом там они воевали гораздо более долгий период времени. На 26 мая Генштаб отчитывался, что удалось ликвидировать уже 29 600 россиян. Цифра постоянно приближается к 30 тысячам.

Днем ранее, 25 мая, наши воины, воюющие за Юг, хвастались, что всего за день они смогли ликвидировать в южных областях примерно 20 солдат врага . Скольких еще ранили – неизвестно. Также враг потерял технику, не придающую ему силы в войне.

Легендарная переправа в Белогоровке в Луганской области стала могилой для около 400 тысяч российских оккупантов. Те пытались сделать переправу через реку Северский Донец несколько раз в одном и том же месте. Наши ВСУ их постоянно разбивали. Вышла еще одна чернобаевка, много разбитой вражеской техники.

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