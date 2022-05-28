Противник терпит колоссальные потери, однако не оставляет попыток наступления на некоторых направлениях. Как выглядит карта боевых действий на 94-й день войны – читайте в материале 24 канала.

Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Какая ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 мая, россияне ушли в активное наступление на Донецком направлении. Они наносят огневое поражение украинским подразделениям по всей линии столкновения. Также кафиры выпускают ракеты и увеличивают интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении вражеская армия изгоняет минометы и реактивные системы залпового огня. Огнем накрывают населённые пункты Озерное и Диброва. Кафиры прилагают усилия, чтобы закрепиться в Лимане.

Активные штурмовые действия при поддержке артиллерии враг вел на Северодонецком направлении. Россияне пытались взять Осколоновку, Тошковку и Северодонецк. Однако наши бойцы отразили враждебное наступление. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отступить на ранее занятые позиции.

Российские солдаты хотят выйти в тыл украинских защитников на Бахмутском направлении. Они планируют нарушить пути логистического обеспечения подразделений. Гатя артиллерией и минометами оккупанты наступали на Нагорное, Васильевку, Камышеваху и Возрождение. К счастью, успеха они не претерпели и вернулись.

Обстрелы гражданской инфраструктуры

На Авдеевском направлении россияне из артиллерии обстреливали населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Авиаудара нанесли по Яковловке, Авдеевке, Веселому и Каменцу.

На Кураховском направлении кафиры стреляли из реактивной и ствольной артиллерии по подразделениям военных и мирных жителей в Охотском, Марьинке и Павловке.

Под огонь попала и гражданская инфраструктура в Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении продолжаются активные бои, во время которых враг обстреливает города и села.



Карта боевых действий на 28 мая / Карта Liveuamap

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