Так, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
К теме Враг под Селидово, ВСУ контратаковали на Луганщине: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло 9 боестолкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении велось 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.
Бои на Харьковском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.
На Северском направлении россияне 4 раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.
Бои на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.
Враг движется на Часов Яр: смотрите на карте
На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.
Россияне атакуют возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.
Возле Покровска – ожесточенные бои: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.
На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.
На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Работино.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.