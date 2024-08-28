Так, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 9 боестолкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении велось 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

Бои на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении россияне 4 раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

Бои на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

Враг движется на Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

Россияне атакуют возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

Возле Покровска – ожесточенные бои: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.